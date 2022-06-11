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Болгария, Румыния, а вместе с ними и Молдавия в последние три месяца подвергаются мощному радиоэлектронному воздействию, сообщил портал Avia.Pro. В настоящий момент неизвестно, какая именно система РЭБ применяется для этой цели, однако ясно, что ее мощность весьма высока.

Авторы публикации, которые ссылаются на сервис «ADS-B Exchange», связывают использование средств радиоэлектронной борьбы с активностью американских и натовских разведывательных самолетов. В первые недели специальной военной операции ВС РФ они довольно часто кружили у границ России и Украины, наблюдая за происходящим.

Радиус действия системы радиоэлектронной борьбы составляет около 700 километров. При этом сама она, скорее всего, размещена на одном из кораблей в акватории Черного моря. Отмечается, что комплекс работает не круглосуточно, а лишь включается ежедневно на короткое время.

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