читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
2
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Страны Североатлантического альянса заключили тайное соглашение о непредоставлении Украине танков, сообщило немецкое издание «Шпигель». Авторы напомнили, что 200 боевых машин Киеву ранее передала Польша, однако после этого все затихло, передает портал Avia.Pro.

Причин такого решения НАТО озвучивается довольно много. Но эксперты немецкого издания считают, что отказ поставлять танки на Украину связан с отсутствием в распоряжении стран Альянса титана, который ранее они приобретали в России.

Из-за нехватки этого материала производители боевой техники не могут наладить массовый ее выпуск, так как именно титан применяется в изготовлении композитной брони. Если же страны НАТО начнут передавать Киеву то вооружение, что у них имеется сейчас, то сильно подорвут собственную обороноспособность.

Авторы отмечают, что при этом нет никаких ограничений на поставки Киеву БТР, самоходных артиллерийских установок, бронеавтомобилей и БМП.

Вам может понравиться

Глава Роскосмоса Рогозин рассказал о “самоедстве” новой орбитальной станции РОСС

Одной из уникальных особенностей российской орбитальной станции «РОСС» станет так называемое «самоедство», рассказал глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин. Подробности передает информационное агентство ТАСС. Проект под условным названием «Самоед», над реализацией которого

У российских пенсионеров могут вычесть из пенсии 6 595 рублей в июле 2022 года

Эксперт Ирина Сивакова рассказала, что часть российских пенсионеров могут лишиться крупной суммы, которая будет вычтена из пенсии в июле 2022 года. Подробности передает издание PRIMPRESS. В группе риска находятся пенсионеры,

Баранец раскрыл новую тактику ВСУ на Донбассе

Военный эксперт Виктор Баранец обратил внимание на использование украинской армии новой тактики, пишет портал Ura.ru. Аналитик пояснил, что в случае сдачи позиций ВСУ профессиональные военные начинают отход первыми, а прикрытие
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 19 мая – небольшой дождь, до 10 °C | город Мытищи: погода, 19 мая – небольшой дождь, до 8 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 19 мая – облачно с прояснениями, до 11 °C | Южно-Сахалинск: погода, 19 мая – облачно с прояснениями, до 16 °C | Королев: погода, 19 мая – пасмурно, до 15 °C | Подольск: погода, 19 мая – переменная облачность, до 13 °C | Армавир: погода, 19 мая – пасмурно, до 11 °C |