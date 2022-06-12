Страны Североатлантического альянса заключили тайное соглашение о непредоставлении Украине танков, сообщило немецкое издание «Шпигель». Авторы напомнили, что 200 боевых машин Киеву ранее передала Польша, однако после этого все затихло, передает портал Avia.Pro.

Причин такого решения НАТО озвучивается довольно много. Но эксперты немецкого издания считают, что отказ поставлять танки на Украину связан с отсутствием в распоряжении стран Альянса титана, который ранее они приобретали в России.

Из-за нехватки этого материала производители боевой техники не могут наладить массовый ее выпуск, так как именно титан применяется в изготовлении композитной брони. Если же страны НАТО начнут передавать Киеву то вооружение, что у них имеется сейчас, то сильно подорвут собственную обороноспособность.

Авторы отмечают, что при этом нет никаких ограничений на поставки Киеву БТР, самоходных артиллерийских установок, бронеавтомобилей и БМП.