Лейтенант полка «Азов» (запрещенная в России организация, признанная террористической) Давид Касаткин, угрожавший убить мать главы Чечни Рамзана Кадырова, сейчас находится в тюрьме в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщает RTVI.

Касаткин всегда интересовался Чечней. Он прочитал много книг о чеченских войнах. Его восхищают чеченцы, которые пошли воевать на 93%, а на Украине всего на 5%.

Но при этом украинский лейтенант постоянно оскорбляет главу Чечни Рамзана Кадырова. Он называл его шайтаном и угрожал убить его мать, отрезать ей голову.

Касаткин сдался вместе с другими боевиками в плен на заводе “Азовсталь”. Сначала появилась информация о то, что его вывезли в СИЗО города Грозного, но эти сведения не подтвердились. Сейчас стало известно, что он находится в Волновахской колонии №120.

Также в этой колонии находятся 2300 пленных с “Азовстали”.