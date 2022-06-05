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КНДР все чаще проводит испытательные запуски межконтинентальных баллистических ракет, что вызывает определенные опасения у Южной Кореи и Японии. Так, Сеул уже заявил о мерах, направленных на усиление оборонного потенциала страны.

Не оставили без внимания активность КНДР и Соединенные Штаты. В ходе телефонных переговоров с руководством Японии и Южной Кореи представители США заявили, что страна остается верной союзническому долгу и всегда готова оказать помощь Токио и Сеулу.

Для США действия КНДР не представляют никакой опасности, однако активизация запусков «щекочет нервы» американским союзникам. Именно поэтому Вашингтон напоминает им о готовности оказать поддержку, а в случае необходимости – и спрятать Сеул с Токио под своим ядерным зонтиком.

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