КНДР все чаще проводит испытательные запуски межконтинентальных баллистических ракет, что вызывает определенные опасения у Южной Кореи и Японии. Так, Сеул уже заявил о мерах, направленных на усиление оборонного потенциала страны.

Не оставили без внимания активность КНДР и Соединенные Штаты. В ходе телефонных переговоров с руководством Японии и Южной Кореи представители США заявили, что страна остается верной союзническому долгу и всегда готова оказать помощь Токио и Сеулу.

Для США действия КНДР не представляют никакой опасности, однако активизация запусков «щекочет нервы» американским союзникам. Именно поэтому Вашингтон напоминает им о готовности оказать поддержку, а в случае необходимости – и спрятать Сеул с Токио под своим ядерным зонтиком.