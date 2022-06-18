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Российские военные в Сирии не на шутку напугали Соединенные Штаты сразу несколькими боевыми операциями против возглавляемой Вашингтоном коалиции. Издание The Wall Street Journal отмечает, что США опасаются допустить даже малейшую ошибку, которая может привести к прямому противостоянию с ВС РФ.

По словам авторов публикации, российские военные атаковали американский гарнизон на юго-востоке Сирии, в котором инструкторы США обучают боевиков коалиции. Также они провели операцию в непосредственной близости от одной из стратегически важных баз на юге страны.

Комментируя действия ВС РФ, чиновники из США отметили, что российские военные наносят удары таким образом, чтобы не допускать жертв. Это означает, что они не собираются вступать в прямое вооруженное столкновение, но при этом будто «преследуют» ВС Соединенных Штатов в Сирии.

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