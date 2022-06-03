Жители Соединенных Штатов больше не верят в победу Киева. Их точку зрения разделяют и американские СМИ, сообщает издание «Украина.ру».

Так, таблоид The Hill пишет, что американские власти уже намерены начать поиск компромиссов в отношениях с Москвой, а The Times отмечает, что украинским войскам не удастся не только одержать победу, но и вернуть территории, которые сейчас уже находятся под контролем России.

В целом по результатам специальной военной операции ВС РФ Украина стала большим разочарованием для Америки. Она не только фактически проиграла, несмотря на интенсивную накачку ВСУ западным оружием, но еще и «подставила» США. Ведь теперь Запад вполне может относиться к Вашингтону совсем по-иному, считая, что его господство на планете закончилось.