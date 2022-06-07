Россию планировали лишить поддержки стран Латинской Америки. Произойти это должно было на Саммит Америк. Но все пошло не по плану. На форум не приехали лидеры Мексики и Боливии. Причиной стало то, что Вашингтон не пригласил Кубу, Венесуэлу и Никарагуа. Подробности сообщает издание «Взгляд.ру».

Планировалось, что на саммите латиноамериканские страны выразят поддержку курсу Вашингтона. Но президенты Мексики и Боливии испортили планы.

Формально форум должен быть посвящен обсуждению демократических прав человека, вопросам миграции, восстановлению экономик после пандемии. Но у Вашингтона нет системы в работу со странами Латинской Америки.

По мнению политического эксперта Малека Дудакова, Джо Байден планировал решить две задачи. Первая заключается в том, чтобы показать важность региона для США, а вторая основана на стремлении дать отпор влиянию китайской экономики в Латинской Америке.