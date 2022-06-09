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Белый дом настаивает, чтобы Индия пересмотрела свою позицию по поводу закупки энергоносителей у России. Как рассказал старший советник Госдепа Эймос Хокстин, позиция США уже донесена до властей Индии.

По данным, которые привёл Хокстин, за последнее время Индия нарастила импорт российской нефти со 100 тысяч баррелей в сутки до почти 800 тысяч. По мнению представителя Госдепа, этому способствует высокая скидка, которую российские компании дают дружественным странам за покупку углеводородного сырья – речь может идти о снижении цены за баррель на 20-30 долларов.

В этой связи Хокстин указал, что диалог с Нью-Дели продолжается. Он заявил, что позиция США, которую донесли до индийских властей, состоит в том, чтобы те ограничили закупки. Особенно в условиях назревающего энергокризиса в странах Запада, где цены на топливо растут на фоне снижения импорта нефти из России.

Хокстин уточнил, что разговор с властями Индии идёт сложно. Дело в том, что эта страна является крупным импортёром топлива – экономика Индии сильно зависит от привозной нефти.

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