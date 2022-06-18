Соединенные Штаты так же, как Евросоюз, должны принять единый формат зарядки для мобильных телефонов. Такое предложение внесли представители Сената в своем письме в министерство торговли США.

Сенаторы назвали «мудрым» решение ЕС перейти на единый стандарт. Он позволил уменьшить затраты покупателей, продлить срок эксплуатации сетевых адаптеров для зарядки смартфонов, а также снизить объемы отходов. Именно поэтому США должны взять пример с объединенной Европы.

Авторы письма подсчитали, что граждане Соединенных Штатов в среднем используют три зарядных устройства. При этом 40 процентов американцев сталкивались с проблемой несовместимости ЗУ со своими гаджетами. В результате старый адаптер оказывался на помойке, а пользователь шел покупать новый. Это привело к увеличению количества отходов до десятков миллионов тонн.

В качестве единого стандарта предлагается USB-С. В настоящий момент его не использует только компания Apple, которая заявляет, что это увеличит объем электронных отходов и только навредит отрасли.