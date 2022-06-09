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Российская группировка войск «Отважные» уверенно продвигается к Славянску, являющемуся для украинских националистических сил последним рубежом на Донбассе.

В ходе наступления военнослужащие ВС РФ успешно выбивают боевиков из попадающихся на пути населенных пунктов. Так, портал «Русская весна» показал на видео освобождение одного из них.

На записи хорошо видно, как доблестные боевики ВСУ делают все возможное, чтобы не вступать в контакт с российскими военными. Увидев приближающиеся подразделения группировки «О», они просто разбегаются кто куда со своего опорного пункта, оставляя западное вооружение и технику.

Напомним, что именно в Славянске и Краматорске остались последние формирования хорошо подготовленных националистов. Бои за эти города, по мнению экспертов, завершат второй этап российской спецоперации на Украине.

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