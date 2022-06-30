Боец Народной милиции ДНР, вернувшийся в родную Горловку из украинского плена, рассказал, что ему пришлось пережить. Он сообщил, что пытки не прекращались ни на день на протяжении двух месяцев подряд, передает “Русская весна”.

По словам военнослужащего, националисты применяли как постоянное психологическое давление, так и всякие физические издевательства. Все это приходилось терпеть, так как что-либо сделать было невозможно.

Сейчас боец НМ ДНР находится дома. 29 июня его обменяли на украинских военнопленных. Операция проводилась на территории Запорожской области.

Напомним, что российские войска в настоящий момент проламывают оборону ВСУ под Лисичанском – последним городом в ЛНР, который все еще остается под контролем Киева. В одном из недавних боев для уничтожения позиций укрофашистов союзные силы задействовали ТОС-1А «Солнцепек».