Российские военнослужащие продолжают наносить успешные удары при помощи артиллерийских расчетов по позициям противника. Эксперты портала “Военное дело” рассказали об инциденте, который произошел с украинским танком на одной из позиций.

Недалеко от населенного пункта Давыдов Брод беспилотный летательный аппарат заснял видео, на котором видно, как украинский танк пытается спрятаться от обстрела российской артиллерии. Этот танк состоит в 18 батальоне 35 бригады морской пехоты Военно-морских сил Украины.

Боевая машина так активно пыталась скрыться от огня, что упала в яму. Именно момент падения удалось зафиксировать.

Ранее мы сообщали о том, что российские военные нанесли удары ракетами «Искандер» по позициям ВСУ в Харьковской области. В городе прогремели около семи взрывов.