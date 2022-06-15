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На очередном саммите представителей стран НАТО «Рамштайн-3» может быть решен вопрос о замене президента Украины Владимира Зеленского на действующего Главкома ВСУ Валерия Залужного. Портал «Свободная пресса» поясняет, что за такую рокировку ратует глава объединенного комитета начальников штабов Марк Милли.

Авторы публикации отмечают, что этот вопрос может быть поднят из-за плачевного состояния украинской армии, до которого ее довела некомпетентность и несостоятельность Зеленского. Однако будет ли принято решение о замене, прогнозировать сложно.

Соединенные Штаты отлично понимают, что Зеленский не подходит для роли Верховного Главнокомандующего. Но его отстранение от поста создаст еще большие проблемы, так как западный антироссийский фронт просто рухнет. Ведь Залужный вряд ли будет руководствоваться интересами НАТО так, как это делает нынешний глава государства.

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