Издание «Свободная пресса» рассказало о французской тактике, используемой ВС РФ в ходе спецоперации на Украине. Сообщается, что она ранее применялась именно армией Франции против Германии в годы Первой мировой войны.

Называется она тактикой «Методичного боя» и подразумевает неспешное развитие событий. Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу заметил, что медленное продвижение войск по территории Донбасса совершенно не отменяет решительности в достижении целей. Но зато оно дает возможность эвакуировать мирное население, чтобы сократить его потери.

Эксперты отмечают, что именно такая тактика применялась в битве за Северодонецк. Она же будет использована во время продвижения к Лисичанску в ЛНР, а также к Славянску и Краматорску на территории Донецкой народной республики.