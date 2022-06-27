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После установления контроля над Лисичанском российским ВС придется заняться зачисткой Харьковской области. Этот украинский регион буквально завален всевозможными видами бронетехники, которую националисты используют не для боевых действий, а для обстрелов мирных городов Донбасса.

Эксперт издания «Свободная пресса» Константин Ольшанский рассказал, что часть области уже находится под контролем российских военных. Также высокоточные ракеты регулярно уничтожают военную инфраструктуру в самом областном центре. Но этого мало, так как украинские войска бьют с территории региона по позициям ВС РФ на Донбассе и по мирным жителям.

Сейчас российские военные накапливают крупные силы рядом с населенным пунктом Великий Бурлук. Рядом с ним проходят стратегически важные автотрассы, которые будут полностью взяты под контроль и помогут продвигаться к Харькову подразделениям ВС РФ после победы на Донбассе.

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