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Идеальный способ борьбы с американскими РСЗО HIMARS, которые США поставляют на Украину – обнаруживать эти боевые системы и уничтожать их еще до вступления в бой, уверен военный аналитик Виталий Лебедев.

Так он прокомментировал сообщение подполковника Народной милиции ЛНР о применении ВСУ американских комплексов на территории республики. В результате разрушений и пострадавших не было, но в будущем HIMARS все же может стать проблемой для России, приводит слова эксперта «Свободная пресса».

Лебедев пояснил, что в американских РСЗО могут использоваться ракеты ATACMS, дальность которых составляет 300 километров. Это дает возможность Киеву наносить удары по территории России. Причем перехват таких боезарядов обходится недешево. Лебедев привел аналогию с Израилем, который дорогостоящими противоракетами «Железного купола» сбивает «болванки» сектора Газа.

Вашингтон отлично это осознавал, поэтому цель отправки на Украину РСЗО HIMARS – истощить РФ не только в военном, но еще и в экономическом плане. Поэтому нужно своевременно выявлять и уничтожать данные комплексы.

Лебедев также отметил, что в распоряжении ВС РФ имеются реактивные системы залпового огня «Торнадо-С», которые по дальности, скорострельности и огневой мощи превосходят американскую РСЗО.

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