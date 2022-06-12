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На штурм Северодонецка российское командование выделяло три недели, однако большая часть города была взята под контроль всего за три часа. Портал «Свободная пресса» напоминает о Мариуполе, который ВС РФ не могли взять около двух месяцев и приводит возможные причины изменения ситуации в Северодонецке.

Одна из них – это помощь местного населения, которое устало от преступного киевского режима и давно выступает в поддержку России. Не исключено, что жители сами передали ВС РФ планы промышленной зоны города, чтобы существенно ускорить его переход под российский контроль.

Еще одна возможная причина – это привлечение десантных групп, которые регулярно заходили в город, уничтожали подразделения ВСУ и тем самым дали возможность основным силам справиться со штурмом всего за три часа.

Также не исключается версия тайного вывода украинских войск из Северодонецка по приказу Главкома ВСУ Валерия Залужного или президента Украины Зеленского.

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