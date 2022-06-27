Власти Соединенных Штатов на протяжении нескольких лет осложняют жизнь российским дипломатам, рассказал бывший представитель дипломатической миссии Алексей Литвинов. По его мнению, Россия может ответить тем же, сделав работу американского посольства в стране максимально некомфортной, передает портал “Свободная пресса”.

Литвинов пояснил, что российским дипломатам, которых США высылают целыми группами, закрывая представительства на своей территории, очень сложно вернуться домой из-за антироссийских санкций. Они вынуждены лететь в Москву через Мексику или другие страны, не поддержавшие рестрикции Запада.

Такими действиями США стремятся унизить Россию, показать, что они не собираются «размораживать» отношения. Но РФ вполне может создать не менее неприятные неудобства американским дипломатам. К примеру, если посольство Соединенных Штатов перенести из центра столицы в Бутово, то условия их работы станут совершенно некомфортными.