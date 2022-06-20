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Портал «Свободная пресса» считает, что вмешательство Польши в конфликт на Украине становится все более вероятным. Все дело в том, что в Северодонецке на заводе «Азот» довольно много польских военнослужащих. Особо уточняется, что это не просто наемники, а именно солдаты польских ВС.

Появление в Сети сообщения с «Азота» о скором установлении контроля союзных сил над комбинатом привело в движение политикум Варшавы. Бывший глава МИД Радослав Сикорский даже пригрозил передачей Киеву ядерного оружия. А премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий высказался в том духе, что соберет против ВС РФ 40-миллионную армаду.

Подобные заявления не остались незамеченными в РФ. Российские политики назвали высказывания о передаче Украине ядерного оружия безответственными. По мнению многочисленных экспертов, Польша намеревается затеять ядерный передел мира, однако первым делом она может превратить Варшаву в Хиросиму. Так как игры со стратегическим оружием ВС РФ точно не станут.

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