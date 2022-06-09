После удара российскими гиперзвуковыми ракетами «Кинжал» по подземным хранилищам боеприпасов на Украине американские СМИ начали активно сообщать о компонентах этих боезарядов, якобы тщательно изучаемых экспертами из США.

Портал «Свободная пресса» привел мнение ветерана российских спецслужб Сергея Гончарова, который уверен, что в отработанных ракетах найти что-либо для изучения невозможно. Он также отметил, что если бы США захватили целый ракетный комплекс, то шансы найти что-то полезное были бы довольно высокими. Однако никто не допустит попадания продвинутого вооружения в руки потенциального противника.

Свое мнение высказал и военный эксперт Александр Михайлов. Он уверен, что на месте взрыва «Кинжала», уничтожившего хранилище, рассчитанное на ядерный взрыв, не могла остаться пригодных для изучения компонентов.