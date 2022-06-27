Следующая новость
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
1
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Основные события российской спецоперации происходят на Донбассе, однако ВС РФ не оставляет без внимания и Харьков с Николаевом. Делается это для того, чтобы максимально растянуть подразделения ВСУ, которые сейчас правильнее называть украино-натовской группировкой войск, заявил военный эксперт Александр Перенджиев в интервью изданию “Свободная пресса”.

Он напомнил, что сейчас под контролем российских войск находится Кинбурнская коса. По Николаеву периодически наносятся ракетные удары, которые позволяют уничтожать склады с боеприпасами и оружием, а также ангары с техникой.

Удары по Харькову осуществляются для предотвращения провокаций ВСУ и попыток атаковать приграничные области России.

Тактика российских войск в настоящий момент очень напоминает хорошо известный Брусиловский прорыв во времена Первой мировой войны. Они не дают Киеву возможности сосредоточить силы на одном из направлений, а также открывают возможности для продолжения спецоперации ВС РФ в Николаевской и Одесской областях после победы на Донбассе.

Вам может понравиться

Украинский танк дерзко прорвался к Донецку и нанес по городу 8 ударов

Дерзкие украинские танкисты внезапно прорвались к столице ДНР на расстояние пушечного выстрела и атаковали город сразу 8 ударами. О необычном бое рассказал портал Avia.Pro. Эксперты сообщили, что одиночный танк непонятным

Ночную атаку на остров Змеиный координировали не менее 10 боевых самолетов НАТО

Киев в очередной раз провел атаку на остров Змеиный минувшей ночью, однако лишь потерял штурмовик Су-25 и напрасно выпустил 12 реактивных снарядов, которые были выпущены российским ЗРПК «Панцирь-С». При этом

Четвероногий робот В1 из Китая погрузился под воду и покатал на себе человека

Китайская компания Unitree Robotics продемонстрировала робота, способного передвигаться по воде. Четвероногий B1 сперва полностью скрылся под водой, а затем покатал на себе одного из испытателей, масса которого составляет около 105
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 19 мая – небольшой дождь, до 10 °C | город Мытищи: погода, 19 мая – небольшой дождь, до 8 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 19 мая – облачно с прояснениями, до 11 °C | Южно-Сахалинск: погода, 19 мая – облачно с прояснениями, до 16 °C | Королев: погода, 19 мая – пасмурно, до 15 °C | Подольск: погода, 19 мая – переменная облачность, до 13 °C | Армавир: погода, 19 мая – пасмурно, до 11 °C |