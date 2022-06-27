Основные события российской спецоперации происходят на Донбассе, однако ВС РФ не оставляет без внимания и Харьков с Николаевом. Делается это для того, чтобы максимально растянуть подразделения ВСУ, которые сейчас правильнее называть украино-натовской группировкой войск, заявил военный эксперт Александр Перенджиев в интервью изданию “Свободная пресса”.

Он напомнил, что сейчас под контролем российских войск находится Кинбурнская коса. По Николаеву периодически наносятся ракетные удары, которые позволяют уничтожать склады с боеприпасами и оружием, а также ангары с техникой.

Удары по Харькову осуществляются для предотвращения провокаций ВСУ и попыток атаковать приграничные области России.

Тактика российских войск в настоящий момент очень напоминает хорошо известный Брусиловский прорыв во времена Первой мировой войны. Они не дают Киеву возможности сосредоточить силы на одном из направлений, а также открывают возможности для продолжения спецоперации ВС РФ в Николаевской и Одесской областях после победы на Донбассе.