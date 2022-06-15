читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Появление российских войск в Старом Салтове, что в 30 километрах от Харькова, застало врасплох украинское командование и лично президента Зеленского. ВС РФ ухитрились неожиданно для Киева форсировать Северский Донец и закрепиться вблизи одного из крупнейших городов страны.

Издание «Свободная пресса» отмечает, что киевские власти ужаснулись от такой новости. Они шокированы тем, что западные разведки, которые до этого своевременно сообщали Генштабу ВСУ подробную информацию о перемещениях ВС РФ, здесь вдруг либо проглядели наступление, либо просто не захотели о нем сообщать.

Сейчас Американский институт изучения войны заявляет, что разведка действительно обнаружила наступление ВС РФ на северо-восточном направлении от Харькова. Однако пока разведки США и Великобритании не способны точно сказать, как будут развиваться события.

Напомним, что ВС РФ ранее отошли от Харькова, чтобы сосредоточиться на Донбассе, что Киев гордо назвал своей очередной «перемогой».

Вам может понравиться

МК: Военный эксперт раскрыл детали участия ЧВК “Вагнер” в боях за Северодонецк

Частная военная компания «Вагнер» приняла непосредственное участие в штурме Северодонецка. Мало того, ее бойцы регулярно «кошмарили» окопавшиеся в городе силы ВСУ, заходя в населенный пункт еще до подхода российской армии,

Российские пенсионеры получат дополнительные выплаты за стаж

Уже с 14 июня некоторые российские пенсионеры смогут получить увеличенную пенсионную выплату за стаж свыше 20 лет. Дополнительная прибавка положена пожилым людям, которые смогут подтвердить стаж на северных территориях. Право

Царев прокомментировал удары ВС РФ по военным аэродромам на Украине

Бывший украинский депутат Олег Царев оценил своевременное уничтожение аэропортов страны, которое не позволило Североатлантическому альянсу доставлять оружие по воздуху огромными военно-транспортными самолетами, передает издание «Московский комсомолец». Политик сообщил, что план
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 19 мая – небольшой дождь, до 10 °C | город Мытищи: погода, 19 мая – небольшой дождь, до 8 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 19 мая – облачно с прояснениями, до 11 °C | Южно-Сахалинск: погода, 19 мая – облачно с прояснениями, до 16 °C | Королев: погода, 19 мая – пасмурно, до 15 °C | Подольск: погода, 19 мая – переменная облачность, до 13 °C | Армавир: погода, 19 мая – пасмурно, до 11 °C |