Появление российских войск в Старом Салтове, что в 30 километрах от Харькова, застало врасплох украинское командование и лично президента Зеленского. ВС РФ ухитрились неожиданно для Киева форсировать Северский Донец и закрепиться вблизи одного из крупнейших городов страны.

Издание «Свободная пресса» отмечает, что киевские власти ужаснулись от такой новости. Они шокированы тем, что западные разведки, которые до этого своевременно сообщали Генштабу ВСУ подробную информацию о перемещениях ВС РФ, здесь вдруг либо проглядели наступление, либо просто не захотели о нем сообщать.

Сейчас Американский институт изучения войны заявляет, что разведка действительно обнаружила наступление ВС РФ на северо-восточном направлении от Харькова. Однако пока разведки США и Великобритании не способны точно сказать, как будут развиваться события.

Напомним, что ВС РФ ранее отошли от Харькова, чтобы сосредоточиться на Донбассе, что Киев гордо назвал своей очередной «перемогой».