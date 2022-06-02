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Германия много лет поддерживает несистемную либерально настроенную оппозицию из РФ. Сейчас она сама подтвердила это, заявив о готовности принимать у себя оппозиционных политиков, блогеров, а также околополитических деятелей, заявил политолог Александр Камкин.

Германист напомнил, что власти ФРГ объявили об упрощении бюрократических процедур для россиян и их семей, а также об увеличении сроков пребывания в стране для граждан РФ, передает портал «Свободная пресса».

По мнению Камкина, такие действия Германии можно расценивать как попытку подорвать российскую государственность. Берлин намерен не только принимать оппозиционеров, но и готовить антироссийски настроенных деятелей из простых россиян, которые едут в эту страну. В будущем они могут оказывать влияние на ситуацию в стране извне, а также дестабилизировать ее, используя полученные в Германии знания и навыки.

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