Германия много лет поддерживает несистемную либерально настроенную оппозицию из РФ. Сейчас она сама подтвердила это, заявив о готовности принимать у себя оппозиционных политиков, блогеров, а также околополитических деятелей, заявил политолог Александр Камкин.

Германист напомнил, что власти ФРГ объявили об упрощении бюрократических процедур для россиян и их семей, а также об увеличении сроков пребывания в стране для граждан РФ, передает портал «Свободная пресса».

По мнению Камкина, такие действия Германии можно расценивать как попытку подорвать российскую государственность. Берлин намерен не только принимать оппозиционеров, но и готовить антироссийски настроенных деятелей из простых россиян, которые едут в эту страну. В будущем они могут оказывать влияние на ситуацию в стране извне, а также дестабилизировать ее, используя полученные в Германии знания и навыки.