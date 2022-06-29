На посту президента Украины Владимира Зеленского сменит нынешний советник главы ОП Алексей Арестович, считают эксперты Института изучения войны (ISW). Они отметили, что «претендент» с энтузиазмом врет о происходящем на Донбассе и на всей территории страны, причем подавляющее большинство украинцев ему давно не верит.

Арестович, по словам экспертов – это пропагандистский рупор киевского режима, который пытается спасать репутацию ВСУ. Он прогнозирует «скорую победу», а также заявляет, что украинская армия «продуманно и профессионально» отступает. Такие заявления призваны, во-первых, успокоить украинцев, а во-вторых, мотивировать Запад снова и снова поставлять новые партии оружия, передает портал “Свободная пресса”.

Несмотря на то, что Арестовичу давно не верят ни здравомыслящие украинцы, ни Запад, он все же имеет шансы стать новым президентом Украины после Владимира Зеленского.