Еще в 19 столетии в Днепро-Бугском лимане появился остров Первомайский, который многие жители Очакова сокращенно именуют просто Майским. Офицер военной разведки РФ в запасе Сергей Козлов рассказал, что на этой искусственно созданной территории находится крупный арсенал оружия, созданный не без участия Соединенных Штатов.

Украинские военные намеревались использовать остров для военных целей еще в далеком 1995 году. Тогда они планировали продемонстрировать свои возможности перед моряками ВМФ РФ, базирующимися в Севастополе. Однако этим планам сбыться было не суждено.

В 2017 году на Очаков и искусственный остров неподалеку от него обратили внимание Соединенные Штаты. Они развернули в городе «морской оперативный центр управления украинским флотом» и привлекли местных жителей для строительства своих военно-морских баз. Островом занимались исключительно американцы.

Бывший разведчик поясняет, что повышенная их активность была не случайной. На острове Майский сейчас размещены самые современные системы вооружений США, которые могут быть задействованы в любой момент. Однако официально об этом пока не поступало какой-либо информации.