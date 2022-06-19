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Американский военный эксперт Скотт Риттер высказался об ужасающей силе российской артиллерии. Он напомнил, что за всю операцию «Буря в пустыне» натовские солдаты сделали всего 60 тысяч выстрелов. Российские же ВС ежедневно выпускают до 50 000 снарядов.

По словам Риттера, артиллерия ВС РФ под Авдеевкой и другими населенными пунктами Донбасса, которые все еще остаются под контролем Киева, накрывает боевиков ВСУ настоящим шквалом огня. Американские боевые системы на подобную нагрузку даже не рассчитаны, что делает ВС США весьма слабыми в этом отношении, передает портал «Свободная пресса».

Эксперты издания отмечают, что больше всего американских экспертов ужасает безжалостная «Коалиция-СВ». Она способна произвести до 16 выстрелов за минуту. Каждые 3,5 секунды она делает новый залп, чего не умеет ни одна американская или натовская гаубица.

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