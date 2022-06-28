Белый дом беспрерывно твердит, что не собирается отправлять на Украину своих военнослужащих, однако это вранье. Американский спецназ находится в этой стране с 2014 года и с началом военной спецоперации ВС РФ он никуда не делся.

Сотрудники двух ведомств – Центрального разведывательного управления (ЦРУ) и Агентства национальной безопасности (АНБ), – обеспечивают доставку оружия из Польши и других стран в восточные регионы Украины и выполняют другие функции, сообщает портал «Свободная пресса».

Они не только сопровождают конвои с оружием, но и осуществляют управление ним, так как подавляющее большинство украинских специалистов погибли в боях либо находятся в плену. На обучение новых операторов боевых систем у Киева банально нет времени, поэтому он вынужден привлекать американских спецназовцев, знающих все тонкости применения различных видов вооружения НАТО.

По словам генерала ФСБ запаса Александра Михайлова, поставки оружия на Украину продолжаются, несмотря на многочисленные меры для их пресечения, предпринятые Россией. Однако в этом ничего страшного нет, так как перемещение конвоев отслеживается. Попадая в зону боевых действий, оружие эффективно уничтожается ВКС РФ вместе с американскими спецназовцами, сопровождающими смертоносные грузы.