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Создатели и актёры сериала «Клиника» провели совместное мероприятие ATX TV Festival, на котором встретились с поклонниками шоу, ответили на основные вопросы.

Исполнитель роли Кристофера Тёрка Дональд Фэйсон не исключает, что сериал будет продолжаться. На вопрос одного из зрителей он ответил, что перезагрузка шоу будет зависеть от руководителей проекта.

Фэйсон отметил: «Вот какое дело: думаю, что мы все хотим ребут и снова поработать вместе, но это не может стать полноценным сезоном. Может быть, в качестве фильма или чего-то такого, что мы могли бы снять за несколько месяцев. Со всем, что Билл делает сейчас, он никогда больше не будет свободным. Если он найдёт время, то мы это сделаем».

Создатели подтвердили, что решение будет зависеть от настроя зрителей. Захотят ли они снова встретиться с любимыми героями.

Сериал “Клиника” выходил на экраны с 2001 по 2010 год. Всего за этот период было снято 9 сезонов.

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