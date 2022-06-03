Националисты ВСУ пошли на прорыв российских позиций близ поселка Новгородское, однако попытка оказалась неудачной. Военнослужащие союзных сил оказали достойное сопротивление противнику, вынудив его вернуться на исходную.

В результате краткосрочного боя было ликвидировано 20 боевиков ВСУ. Также ВС РФ удалось уничтожить военный грузовик и две боевых машины пехоты. Почувствовав, что дальнейшая попытка прорыва приведет к более серьезным потерям, националисты решили отступить.

Напомним, что сейчас даже западные эксперты видят серьезные проблемы, с которыми столкнулись ВСУ. Они не способны удерживать позиции и постоянно отступают, так как у них не остается ни единого шанса зацепиться за территории, переходящие под контроль российских войск.