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После сдачи в плен основной группировки националистов ВСУ в Мариуполе все же могли остаться боевики полка «Азов» (запрещен в России). Об этом рассказал советник премьер-министра ДНР Ян Гагин.

В интервью РИА Новости он пояснил, что после окончания боевых действий в городе осталось немало граждан, среди которых имеются представители местного криминалитета. С ними работу ведет МВД республики, причем делает это вполне успешно.

Кроме того, среди местных жителей вполне могут находиться и остатки «азовцев», которые на момент установления контроля на Мариуполем находились в городе, а не на «Азовстали». Мероприятия по их выявлению также проводятся. При обнаружении подозрительных лиц предпринимаются фильтрационные меры, поэтому если попадаются причастные к «Азову» боевики, в отношении них начинается следствие.

Ранее на «Азовстали» уже были обнаружены «азовцы», которые «заблудились» и не сдались в плен вместе с остальными. Глава ДНР Денис Пушилин тогда заявил, что опасности такие боевики не представляют.

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