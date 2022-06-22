Новейшие танки Т-14 «Армата» не используются в боевых действиях на Донбассе, так как они не соответствуют тем задачам, которые сейчас стоят перед ВС РФ, рассказал советник главы ДНР Игорь Кимаковский. Он пояснил, что в настоящий момент союзные силы перемалывают подразделения противника, для чего гораздо лучше подходит артиллерия.

По словам политика, в ДНР отлично понимают, что ВС РФ хотят достичь максимального результата при минимальных потерях. Поэтому перемалывание военного потенциала Украины и НАТО успешно продолжается. Современное вооружение для этих целей не подошло бы, что прекрасно видят не только в Киеве, но и на Западе, передает портал SM-News.

Кимаковский также отметил, что союзные силы в настоящий момент воюют против Североатлантического альянса и его современного вооружения. Однако высокотехнологичные боевые системы находятся в руках «оболваненных» украинцев, которых банально используют в борьбе с Россией.