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Официальному Пекину следует задуматься о мерах, снижающих напряженность в отношениях с Соединенными Штатами, считают эксперты издания South China Morning Post. Они отмечают, что из-за спецоперации ВС РФ на Украине американские власти более внимательно наблюдают за Китаем, что существенно повышает риски возможного противостояния между двумя странами, передает Lenta.ru.

Напомним, что госсекретарь США Энтони Блинкен ранее выразил надежду, что Пекин согласится на расширение контактов с Вашингтоном. Он отметил, что хотя Китай сейчас и является долгосрочным и весьма серьезным вызовом существующему миропорядку, но здравый смысл должен возобладать.

Также Блинкен заявил, что Соединенные Штаты сделают все возможное, чтобы избежать каких-либо конфликтов с Китаем и уж тем более, не вступать с ним в «тотальное» противостояние.

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