С деструктивным поведением заключённых в Свердловской области будут бороться новыми методами: с помощью гипноза. Соответствующее обучение прошли психологи ГУФСИН, сообщает телеграм-канал “Подъём”, ссылаясь на пресс-службу ведомства. Там называли обучение ознакомлением с “техниками транса в краткосрочной перспективе”.

Уточняется, что такого рода практики будут использовать в случае экстренных ситуаций. К ним относятся бунты заключённых, голодовки, или иное нежелательное поведение со стороны обвиняемых или осуждённых. “Особо смелые” сотрудники колоний испытали на себе, что такое транс – говорится в сообщении пресс-службы ГУФСИН.

В сообщении также отмечается, что обучением техники гипноза занимался ведомственный сотрудник Службы исполнения наказаний – начальник психологической лаборатории одного из СИЗО управления ФСИН по Москве.