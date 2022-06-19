Несколько иностранных наемников уже стали жертвами украинских военнослужащих, написал американский журналист Сет Харп. Он привел рассказы «серых гусей», которые отправились на Украину, чтобы принять участие в боевых действиях.

Так, один из наемников сообщил, что уровень подготовки военнослужащих ВСУ является весьма низким. Самая большая проблема – это отсутствие координации между подразделениями. Именно из-за этого боевик на протяжении двух часов вел перестрелку, однако позже стало понятно, что стреляли по нему солдаты ВСУ.

Также он рассказал о погибшем британском спецназовце, который совершенно неожиданно для себя попал под «дружественный огонь» украинского БТР.

Журналист Харп назвал этот рассказ «отрезвляющим» и отметил, что ни одни американский наемник не может быть застрахован от такого же «дружественного огня».