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Несколько иностранных наемников уже стали жертвами украинских военнослужащих, написал американский журналист Сет Харп. Он привел рассказы «серых гусей», которые отправились на Украину, чтобы принять участие в боевых действиях.

Так, один из наемников сообщил, что уровень подготовки военнослужащих ВСУ является весьма низким. Самая большая проблема – это отсутствие координации между подразделениями. Именно из-за этого боевик на протяжении двух часов вел перестрелку, однако позже стало понятно, что стреляли по нему солдаты ВСУ.

Также он рассказал о погибшем британском спецназовце, который совершенно неожиданно для себя попал под «дружественный огонь» украинского БТР.

Журналист Харп назвал этот рассказ «отрезвляющим» и отметил, что ни одни американский наемник не может быть застрахован от такого же «дружественного огня».

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