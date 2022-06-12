Количество летальных случаев от ковида (болезни, которую вызывает коронавирусная инфекция) во всём мире оказалось меньше 10 тысяч за неделю. Такие данные приводит ТАСС, ссылаясь на собственные подсчёты на основе информации из официальных источников.

Уточняется, что за последнюю неделю от последствий инфицирования коронавирусом на планете умерло 9,6 тысяч человек. Последний раз такой же показатель фиксировали весной 2020 года, когда пандемия набирала силу.

Между тем число инфицированных людей не снижается. Вторую неделю число новых случаев превышает 3 миллиона, в мае этот показатель был в два раза меньше. Эксперты отмечают, что такая ситуация характерна для штамма “омикрон”, который отличается высокой заразностью, однако ковид, им вызванный, протекает у большинства пациентов в лёгкой форме.

По официальным данным на 12 июня, в России от ковида за сутки умерли 65 человек. Выявлено 3,4 тысячи новых случаев заражения.