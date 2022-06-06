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Последствия от распространения коронавирусной инфекции хоть и продолжают оставаться серьёзными, однако наметилась и положительная динамика. Мировые показатели смертности от ковида – болезни, которую вызывает коронавирус – снизились до уровня весны 2020 года. Такие данные приводит ТАСС со ссылкой на собственные подсчёты на основе официальных источников.

Информагентство утверждает, что в мае от последствий ковида по всему миру скончалось 55 тысяч человек. Отмечается, что примерно такой же показатель наблюдался осенью 2021 года, а также весной 2020-го.

Наиболее высокая смертность от коронавируса зафиксирована в США – там умерло около 10 тысяч человек в мае, на втором месте – Россия (с 3,2 тысячами летальных случаев), на третьем – Германия. При этом во всех странах смертность от ковида в мае оказалась меньше, чем месяцем ранее.

Что касается распространения коронавирусной инфекции, то здесь лидирует США. В мае там выявлено 3 миллиона случаев инфицирования.

Ранее сообщалось, что подавляющее большинство случаев заражения вызвано штаммом коронавируса “омикрон”. Для него характерна высокая заразность, однако у многих людей ковид от “омикрона” протекает в лёгкой форме, а подчас и вовсе без симптомов.

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