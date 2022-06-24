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В январе американские врачи успешно пересадили 57-летнему Дэвиду Беннету сердце свиньи. Однако уже через несколько месяцев мужчина скончался. Помимо этого, в СМИ появилась информация, что свиной орган был заражен вирусом.

Пресс-служба университета штата Мэриленд рассказала, что причиной смерти мужчины мог действительно стать цитомегаловирус. Кроме того, в числе причин называется прием пациентом препаратов с антителами к свиным клеткам.

В результате их воздействия сердечная мышца, пересаженная от генетически модифицированной свиньи, сильно увеличилась, а также потеряла гибкость. Это привело к неспособности миокарда расслабляться и питать сердце достаточным количеством крови.

Ученые заявляют, что продолжат исследования в области ксенотрансплантации, учтут все допущенные ошибки и существенно усилят вирусный контроль на каждом из этапов пересадки органов.

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