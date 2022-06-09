Группа следователей, которая выезжала на одно из мест обстрела в центре Донецка, установила, что Киев использовал для этого натовское вооружение. Местные жители показали им осколки 155-миллиметрового снаряда, используемого в странах Североатлантического альянса, передает РИА Новости.

Напомним, что Киев обстрелял центр Донецка, в результате чего получили ранения две женщины и девочка. Одна из пострадавших местных жительниц беременна. В СЦКК подтвердили, что для обстрела применялись натовские снаряды.

Напомним, что президент США Джо Байден заявил о поставках на Украину РСЗО HIMARS при условии, что ВСУ не станут использовать это вооружение для ударов по территории России. РФ предупредила, что в случае нарушения этого обещания приложит все усилия для полного обнуления военных возможностей Киева.