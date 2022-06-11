Ученые из Южной Калифорнии регулярно проводят исследования, позволяющие выявить постоянные изменения скорости вращения внутреннего ядра Земли. Они рассказали, что в период с 1969 по 1971 годы она заметно падала, после чего продемонстрировала существенный рост в последующие три года.

При этом менялась не только скорость, но и направление вращения. Оно изменилось в 1971 году, после чего до 1974-го крутилось в обратную сторону.

Геологи пока не готовы ответить, с чем связаны эти изменения во вращении, и что именно их провоцирует. Однако они заметили одно последствие подобного явления – увеличение либо уменьшение длины земных суток на 0,2 секунды. Оно происходит каждые шесть лет.

По словам профессора университета Южной Калифорнии Джона Видаля, его группа продолжит исследования, чтобы докопаться до механизма ускорения или замедления вращения ядра, а также выявить все позитивные и негативные последствия данного явления.