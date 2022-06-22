ВС РФ в настоящий момент не в состоянии остановить обстрелы Донецка украинскими войсками. Причина кроется в том, что ВСУ по своему обыкновению прикрываются мирными жителями тех населенных пунктов, из которых наносят удары, разъяснил военный эксперт Константин Сивков.

По его словам, украинские боевики разместили артиллерию рядом с жилыми домами в подконтрольных Киеву населенных пунктах Донбасса. ВС РФ вполне могут уничтожить орудия противника, вот только вместе с расчетами артиллеристов будут уничтожены и эти дома. Не исключено, что погибнет от 200 до 500 мирных граждан. В то время как обстрелы Донецка унесли жизни только 5 человек, приводит слова эксперта портал “Военное дело”.

Сивков уверен, что недопустимо жертвовать таким количеством представителей гражданского населения ради спасения нескольких жизней, поэтому ВС РФ и не уничтожает артиллерию противника. После освобождения Северодонецка и Лисичанска они просто окружат ту же Авдеевку, откуда наносятся удары и закроют националистов ВСУ в котле. Что вынудит их прекратить обстрелы.