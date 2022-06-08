Командование ВСУ все чаще говорит о «новой армии» и для того, чтобы ее сформировать, максимально затягивает боевые действия на Донбасской дуге, заявил военный эксперт Константин Сивков.

Он пояснил, что если раньше Киев старался не разглашать подобную информацию, то сейчас вполне открыто говорит о «новой армии». При этом его цель – совсем не отбить регионы, которые сейчас находятся под контролем РФ, а удержать преступный режим хотя бы на правобережной части страны.

По мнению Сивкова, ВС РФ нельзя останавливаться. Напротив, они должны выйти на западные границы Украины, так как если Киев продолжит править на Правобережье, там появится еще более жестокое и опасное нацистское государство.