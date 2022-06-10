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Спецоперация ВС РФ на Украине не перерастет в прямое противостояние с НАТО, однако в будущем можно ожидать повторения подобных действий России, заявил военный эксперт Константин Сивков.

Он пояснил, что Соединенные Штаты, которые по сути являются хозяевами Североатлантического альянса, вряд ли успокоятся после поражения ВСУ. Но и сами они в конфликт с Россией вступать не станут, так как боятся подобного противостояния как огня, приводит слова аналитика Общественная служба новостей.

Они могут, к примеру, спровоцировать очередной конфликт в Нагорном Карабахе, чтобы столкнуть ВС РФ с Турцией, либо противостояние в Афганистане. Поэтому России стоит ожидать целой серии новых специальных военных операций. Такие локальные конфликты по периметру границ РФ могут вспыхивать еще несколько лет подряд, но до войны между Москвой и Вашингтоном дело все же не дойдет.

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