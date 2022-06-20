В странах НАТО иногда звучат голоса о необходимости отправить войска на Украину, однако Североатлантический альянс на такую авантюру никогда не пойдет. Он отлично понимает, что ответ России будет жестким и решительным, рассказал военный эксперт Константин Сивков.

«В случае этого встанет вопрос о необходимости проведения мобилизации не с точки зрения объективной потребности ВС РФ, а с точки зрения состояния общества, которое будет требовать проведение мобилизации. Поэтому западные страны это очень хорошо понимают, и из-за этого они боятся», – цитирует аналитика информагентство SM-News.

Кроме того, Россия нанесет удары по центрам принятия решений в Соединенных Штатов, задействует для этой цели и для атаки на другие страны Альянса тактическое ядерное оружие. США понимают всю серьезность подобных последствий, поэтому не станут рисковать и отправлять свои войска на Украину.