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На фоне сокращения поставок природного газа из России ситуацию с энергоносителями в Германии власти страны оценивают, как напряжённую. Такое заявление сделал вице-канцлер страны Роберт Хабек в интервью немецкому телеканалу ZDF, сообщает ТАСС.

Впрочем, Хабек отметил, что меры, которые принимает правительство ФРГ по снижению зависимости от российских энергоносителей, правильные. Но в то же время импортировать газ из-за границы Германия не перестанет, добавил вице-канцлер.

По словам Хабека, сейчас главная задача немецких властей – обеспечить страну запасами газа на предстоящую зиму (газ используется в ФРГ в том числе для отопления жилфонда). Для того, чтобы проблем не возникало, нужно, чтобы газовые хранилища были заполнены перед началом отопительного сезона хотя бы на 90%, сказал вице-канцлер. Сейчас наполненность хранилищ составляет менее 60%.

От российских энергоносителей страны Европы стали отказываться после начала специальной военной операции в Донбассе. Германия на сегодня является крупнейшим импортёром российского газа среди стран Евросоюза.

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