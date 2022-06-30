В ходе боев за поселок Новотошковка, который благодаря стараниям ВСУ превратился в мертвый населенный пункт, российским военным пришлось задействовать ТОС-1А «Солнцепек». Тяжелая огнеметная система помогла успешно перемолоть подразделения противника и заставить их отступить, сообщил портал «Русская весна».

Напомним, что ранее бойцы Народной милиции ЛНР рассказали о печальной участи жителей Новотошковки. Они прятались в подвалах домов от бесконечных обстрелов украинских нацистов, многие из них погибли от голода и обезвоживания.

В этом населенном пункте ВСУ в очередной раз продемонстрировали, что мирное население для них является лишь щитом, за которым можно спрятаться. Впрочем, так же боевики относятся и к своим сослуживцам, тела которых просто бросают в окопах во время отступления.