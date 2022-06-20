Неподалеку от населенного пункта Мансеф бойцы сирийского спецназа сперва заблокировали движение американской военной колонны, а затем и вынудили ее отправиться в обратный путь. Правительственные силы с воздуха прикрывал российский ударный вертолет Ка-52, сообщил портал «Русская весна».

В Сети появилось видео, снятое как раз с борта винтокрылой машины. На кадрах видно, как пять американских бронемашин MRAP пытаются проехать дорожный пост. Однако сирийские военные, повторяющие, что американцам в Сирии нечего делать, полностью блокируют их продвижение.

В результате военнослужащим США пришлось возвращаться на базу «Телль-Байдар», не достигнув своей цели.

Напомним, что на севере Сирии Турция все еще намеревается проводить специальную военную операцию. Анкара хочет создать 30-километровую зону безопасности перед своим границами, для чего необходимо оттеснить курдов с северных территорий.