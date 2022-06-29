В провинции Камышлы сирийские правительственные силы заблокировали движение американской колонны и вынудили ее повернуть обратно, сообщает РИА Новости. Очередной инцидент произошел рядом с населенным пунктом Телль-Сутейх Шарки.

Сирийские военные с оружием преградили путь колонне, поэтому у американцев было всего два выхода – продолжать движение и вступить в противостояние либо развернуться и уехать. Они выбрали второй вариант.

Сирийские правительственные силы заявили, что ВС США – это оккупационные войска, поэтому больше ни одна колонна или группа военных не пройдет на территорию региона.

Напомним, что американский военный контингент в настоящий момент развернул базы на севере и северо-востоке Сирии, где располагаются самые крупные газовые и нефтяные месторождения.