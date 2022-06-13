Страны “ядерного клуба” всё чаще стали обострять “ядерную риторику”. Это свидетельствует о высоких рисках применения ядерного оружия. Об этом сообщается в докладе Стокгольмского международного института исследования проблем мира (СИПРИ), сообщает ТАСС.

Шведские специалисты указывают, что роль ядерного вооружения становится всё более заметной в военных стратегиях стран, которые им обладают. Риск применения такого оружия уже достиг пика, который был во время противостояния СССР и стран Запада, то есть времён холодной войны.

На высокий риск применения ядерного оружия, утверждают эксперты СИПРИ, указывает и тот факт, что страны, им обладающие, не демонстрируют никаких намерений к разоружению и сокращению ядерного потенциала. Наоборот, утверждают специалисты, сейчас идёт активное наращивание ядерных арсеналов. И такая ситуация не завершится в ближайшее время, а продлится всё следующее десятилетие, делают прогноз эксперты.

В условный “ядерный клуб” сейчас входит 9 государств, в арсенале которых имеется или есть подозрения, что имеется, ядерное оружие. В число ядерных держав в числе прочего входят Россия, США, Великобритания, Франция, Китай и другие.