читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Страны “ядерного клуба” всё чаще стали обострять “ядерную риторику”. Это свидетельствует о высоких рисках применения ядерного оружия. Об этом сообщается в докладе Стокгольмского международного института исследования проблем мира (СИПРИ), сообщает ТАСС.

Шведские специалисты указывают, что роль ядерного вооружения становится всё более заметной в военных стратегиях стран, которые им обладают. Риск применения такого оружия уже достиг пика, который был во время противостояния СССР и стран Запада, то есть времён холодной войны.

На высокий риск применения ядерного оружия, утверждают эксперты СИПРИ, указывает и тот факт, что страны, им обладающие, не демонстрируют никаких намерений к разоружению и сокращению ядерного потенциала. Наоборот, утверждают специалисты, сейчас идёт активное наращивание ядерных арсеналов. И такая ситуация не завершится в ближайшее время, а продлится всё следующее десятилетие, делают прогноз эксперты.

В условный “ядерный клуб” сейчас входит 9 государств, в арсенале которых имеется или есть подозрения, что имеется, ядерное оружие. В число ядерных держав в числе прочего входят Россия, США, Великобритания, Франция, Китай и другие.

Вам может понравиться

МК рассказал о зарплате иностранных наемников на Украине

Трое иностранных наемников, ранее воевавших за ВСУ, уже приговорены к смертной казни судом ДНР. Однако это не останавливает боевиков из разных стран мира, мечтающих найти свою удачу, рассказал военный эксперт

Россияне получат по 15 000 рублей до 15 июня

Россиянам рассказали, кто уже до 15 июня сможет получить на банковскую карту сумму в размере 15 000 рублей. Речь идет о программе туристического кешбэка. Его могут получить родители, которые приобрети

Роскосмос опубликовал снимки природных достопримечательностей РФ

Фотографии природных достопримечательностей России, которые сделаны с помощь спутников, опубликовал Роскосмос. Изображения выложены в официальном телеграм-канале госкорпорации. В соответствующей подписи к снимкам говориться, что фотографии были выбраны не случайно –
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 19 мая – небольшой дождь, до 10 °C | город Мытищи: погода, 19 мая – небольшой дождь, до 8 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 19 мая – облачно с прояснениями, до 11 °C | Южно-Сахалинск: погода, 19 мая – облачно с прояснениями, до 16 °C | Королев: погода, 19 мая – пасмурно, до 15 °C | Подольск: погода, 19 мая – переменная облачность, до 13 °C | Армавир: погода, 19 мая – пасмурно, до 11 °C |