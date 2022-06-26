читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Президент РФ Владимир Путин на днях сделал заявление об успешных испытаниях и передачу в серийное производство новейших межконтинентальных баллистических ракет «Сармат». Китайское издание Sina отмечает, что высказывает российского лидера на фоне блокады Калининградской области прозвучало несколько зловеще.

Эксперты отметили, что Литва, которая затеяла блокаду, играет с огнем, так как на территории Калининградской области имеются боевые системы, способные смести ее с лица земли в считанные минуты. Упоминание же о «Сармате» является сигналом для США и всего коллективного Запада о недопустимости подобных совершенно необдуманных действий.

Авторы публикации, перевод которой представил портал “ПолитРоссия”, напомнили, что «Сармат» является самым мощным российским оружием, которое способно доставить ядерные боеголовки в любую точку планеты. При этом ракеты невозможно сбить ни одной существующей сегодня системой ПВО-ПРО.

Вам может понравиться

Asian Times: США и НАТО истощили запасы оружия и не готовы к долгосрочному конфликту

Стремясь всеми силами ослабить Россию, Соединенные Штаты и НАТО настолько истощили запасы вооружений, что теперь их хватит разве что на краткосрочный конфликт, уверены эксперты гонконгского издания Asian Times. Они отметили,

У территориальной обороны Украины появился самый необычный “бандеромобиль” с пулеметом “Максим”

В распоряжении одного из подразделений территориальной обороны на Украине замечен весьма необычный «бандеромобиль», переделанный из гражданского Иж-2715 «Каблук». Эту вполне мирную машину оснастили пулеметом «Максим» времен гражданской войны 20-х годов

В Общественной палате сочли действующие ПДД сложными для понимания

Далеко не все автолюбители полностью знают и понимают Правила дорожного движения (ПДД). При этом проблема не в автомобилистах, а в самих правилах. Они составлены слишком сложно для понимания. Такое мнение
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 19 мая – небольшой дождь, до 10 °C | город Мытищи: погода, 19 мая – небольшой дождь, до 8 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 19 мая – облачно с прояснениями, до 11 °C | Южно-Сахалинск: погода, 19 мая – облачно с прояснениями, до 16 °C | Королев: погода, 19 мая – пасмурно, до 15 °C | Подольск: погода, 19 мая – переменная облачность, до 13 °C | Армавир: погода, 19 мая – пасмурно, до 11 °C |