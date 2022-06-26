Президент РФ Владимир Путин на днях сделал заявление об успешных испытаниях и передачу в серийное производство новейших межконтинентальных баллистических ракет «Сармат». Китайское издание Sina отмечает, что высказывает российского лидера на фоне блокады Калининградской области прозвучало несколько зловеще.

Эксперты отметили, что Литва, которая затеяла блокаду, играет с огнем, так как на территории Калининградской области имеются боевые системы, способные смести ее с лица земли в считанные минуты. Упоминание же о «Сармате» является сигналом для США и всего коллективного Запада о недопустимости подобных совершенно необдуманных действий.

Авторы публикации, перевод которой представил портал “ПолитРоссия”, напомнили, что «Сармат» является самым мощным российским оружием, которое способно доставить ядерные боеголовки в любую точку планеты. При этом ракеты невозможно сбить ни одной существующей сегодня системой ПВО-ПРО.