Передовые отряды Народной милиции ЛНР закрепились на южной окраине Лисичанска, сообщает РИА Новости со ссылкой на источники в независимой республике.

Бойцы ополчения заняли район завода резинотехнических изделий, в котором расположены жилые дома для сотрудников предприятия и имеется обширная промышленная зона. Также они укрепились на блокпосту и установили контроль над опорным пунктом ВСУ.

Помимо этого, союзные силы продолжают продвижение к западным окраинам. Националистические силы ВСУ понимают всю бессмысленность сопротивления и пускаются в бегство, стараясь уйти как можно дальше по полям и проселочным дорогам. Ранее сообщалось, что командование украинской армии вообще планирует отвести войска от Лисичанска, чтобы минимизировать потери.

Пока этот план не реализован, так как ВСУ продолжают обстреливать позиции Народной милиции из минометов.